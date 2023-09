Gazzetta - Il Napoli dello scudetto non c'è più: tre scelte discutibili di Garcia. ADL twitta, ma avrà visto solo il risultato

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport commenta il pareggio del Napoli a Bologna. Secondo il quotidiano, l'idea di Garcia di apportare un suo tocco alla squadra sta naufragando con il passare delle giornate. Quel Napoli che ha vinto lo scudetto non c'è ormai più.

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport sulla prestazione del Napoli a Bologna:

"Se filosoficamente Rudi Garcia intendeva ristrutturare il Napoli, si può dire che per ora la pars destruens gli sta riuscendo benissimo. Il problema (grosso) è che invece la parte costruttiva manca ancora del tutto. Il Napoli dello scudetto non c’è più. I tre discutibilissimi cambi, che scuotono in negativo la squadra e probabilmente scuoteranno a breve tutto l’ambiente, sembrano quasi l’applicazione pratica: come con il Genoa fuori Kvaratskhelia dopo la mezzora della ripresa – ma il georgiano era una minaccia continua -, poi fuori anche Osimhen che ha il torto sì di sbagliare il rigore del possibile 1-0 ma che a oggi è praticamente l’unica soluzione offensiva, e per finire esce anche Lobotka, il robottino che faceva girare la squadra da scudetto e ora è stato declassato a semplice mediano-operaio di fatica. “Bravi tutti”, twitta a fine partita Aurelio De Laurentiis, che forse ha visto solo il risultato".