Gazzetta - Il Milan non ha mai valutato Conte perché RedBird vuole un tecnico straniero

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega perché il Milan non ha voluto puntare su Conte:

“Antonio non è mai entrato tra le tentazioni del Diavolo dopo che la proprietà, da Gerry Cardinale in giù, ha deciso di separarsi dal tecnico dell’ultimo tricolore. In modo conclamato e inequivocabile si sapeva che gran parte dei sostenitori avrebbe gradito l’avvento dell’ex c.t.: sarebbe stato accolto a braccia apertissime senza badare ai trascorsi juventini o interisti. Il Milan, su input di RedBird, tra i criteri di selezione dell’allenatore, ne ha uno singolare: l’importante è che sia straniero”.