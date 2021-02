Gazzetta - Il legame tra Gattuso e il Napoli è appeso ad un filo sottilissimo che potrebbe spezzarsi senza vittoria con il Benevento

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Gattuso: "Il destino li metterà di fronte in una domenica di forti emozioni. Pippo Inzaghi non siederà in panchina, deve scontare una giornata di squalifica, e non potrà abbracciare il suo amico. Potrebbe essere proprio lui, in ogni modo, ad assestargli il colpo di grazia. Il legame tra Gattuso e il Napoli è appeso ad un filo sottilissimo, che potrebbe spezzarsi oggi pomeriggio se non dovessero arrivare i tre punti. L’allenatore napoletano potrà contare sui recuperi di Koulibaly e Mertens che giocheranno dal primo minuto,In attacco sono indisponibili Osimhen e Petagna oltre a Hirving Lozano. Il centravanti belga potrebbe aiutarlo a riprendere il cammino che, fin qui, è stato caratterizzato da un insieme di insidie".