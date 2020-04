Gazzetta - Il decisionismo di ADL sulla questione multe, tiene aperte le discussioni per i rinnovi di Mertens e Milik

Serie A - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul Napoli: "Sono troppe le incertezze per il futuro. Soprattutto quelle che riguardano le questioni contrattuali di alcuni giocatori, che costringono il Napoli a guardare oltre il presente. Il decisionismo di Aurelio De Laurentiis sulla questione multe, tiene aperte le discussioni con Dries Mertens e Arek Milik. Il primo, è in scadenza a giugno. Il secondo, invece, il prossimo anno. Per entrambi si sta valutando il rinnovo, tra diverse difficoltà".