Gazzetta - Il Cts boccia ancora la proposta di Gravina: niente riduzione tamponi nel calcio professionistico

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive: "Niente cambio di protocollo del calcio professionistico, cioè no alla riduzione del numero dei tamponi. Il Comitato tecnico-scientifico della Protezione Civile ha risposto per ora negativamente alla richiesta formulata dalla Federcalcio, che aveva proposto una modifica vista l’«insostenibilità» dell’attuale regime con i test molecolari da effettuare ogni quattro giorni. Per gli scienziati, la situazione epidemiologica non consente cambiamenti e neanche la sostituzione dei tamponi con i meno invasivi test sierologici. Un no che pesa anche economicamente visto il costo degli esami, necessari in tutto il calcio professionistico e nella serie A femminile, il primo campionato a riprendere dopo la dolorosa interruzione dell’ultimo torneo".