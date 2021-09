Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "Il Cagliari da lavori in corso di Mazzarri ha il merito di non lasciarsi ammaliare da tanta bellezza, reggendo sino in fondo ed evitando la goleada. Ma lo zero alla voce tiri in porta la dice lunga sul controllo assoluto che la capolista ha avuto sulla gara, come gli capita da tempo".