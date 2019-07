Gazzetta - Il Brescia fa pressing sul Napoli per avere Tonelli. L'alternativa è un altro azzurro: Luperto

Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sul fronte mercato la dirigenza del Brescia è al lavoro per rinforzare la squadra. L’infortunio alla caviglia di Emanuele Ndoj (troppo gonfia per una prognosi precisa) porterà i biancoazzurri ad un nuovo acquisto in mediana: una mezzala con capacità d’incontrista e con doti di costruzione del gioco. Ricerche in atto. Tra le priorità rimane l’inserimento di un centrale difensivo. In attesa del visto di Jhon Chancellor il Brescia continua il pressing per Lorenzo Tonelli del Napoli. Sebastiano Luperto, Federico Ceccherini e Luka Bodgan le alternative.