Supercoppa Napoli-Inter 0-1, Gazzetta: la verità di campo vola alta sugli episodi. Hanno vinto i più forti

Napoli Calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha commentato la vittoria dell'Inter nella finale di Supercoppa contro il Napoli. per il quotidiano, quella della squadra allenata da Simone Inzaghi è una vittoria meritata al di là degli episodi arbitrali.

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"Il Napoli, in dieci, si è trascinato con il cuore fino al 90’, ma quando pensava di poter spendere un Gollini in stato di grazia ai calci di rigori, ha caricato il Toro. L’Inter non ha ripetuto la prestazione abbagliante di venerdì. Ha dovuto soffrire per vincere, senza sperpero di bellezza, stavolta. Ma ha meritato il primo trofeo stagionale.

La verità di campo vola alta sugli episodi: hanno vinto i più forti".