Gazzetta - Ieri prime prove di 4-3-3 per Gattuso: il belga Mertens verso un ritorno al passato

Ultime notizie Calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Rino Gattuso ha iniziato ieri a fare le prime prove di 4-3-3: "Ieri per la prima volta Gattuso ha fatto delle prove di formazione. E trovano conferme le stesse parole dell’allenatore che aveva parlato di cambiamento di posizioni, senza stravolgimenti di uomini, E così se in difesa le conferme sulla linea a quattro e degli stessi uomini appariva abbastanza scontata (considerando anche infortuni e squalifiche) ecco a centrocampo Allan vertice basso con al suo fianco Fabian Ruiz e Piotr Zielinski. In attacco il tridente di partenza provato è stato Callejon-Milik-Insigne. Con successive prove che hanno coinvolto Lozano-Llorente-Mertens. Col belga che potrebbe tornare al suo vecchio ruolo di esterno, ma che resta pronto anche a subentrare da centravanti. Visto che il polacco Milik è reduce da un periodo di stop abbastanza lungo e si cerca di tenere sotto controllo la sua infiammazione all’addome"