Gazzetta - I soldi della cessione di Koulibaly verranno reinvestiti per il doppio colpo Boga-Veretout: Gattuso freme per allenarli

Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la cessione di Koulibaly al City permetterà al Napoli di chiudere due colpi in entrata: "Nel senso che gli investimenti più importanti del Napoli, con questa entrata, sarebbero rivolti all’ivoriano Boga del Sassuolo, molto richiesto anche a livello internazionale, e per il quale la valutazione attuale ruota intorno ai 40 milioni. Con un esterno offensivo di questa qualità l’attacco aumenterebbe notevolmente il potenziale di gol, deficitario nell’ultima stagione. L’altro tassello importante sarebbe quello del centrocampo, dove l’obiettivo è Jordan Veretout, che per caratteristiche completerebbe bene il reparto, dando maggiori possibilità a Gattuso di poter virare verso il 4-2-3-1, che comunque non arriverà subito e il tecnico resterà di base al 4-3-3 fin quando non avrà certezze sugli equilibri. La Roma non vuole privarsi del francese, ma un’offerta sostanziosa, intorno ai 30 milioni potrebbe convincere la nuova proprietà a incassare una cifra importante, in un periodo di profonda crisi, e non solo del calcio".

La rosea poi aggiunge: "Rino Gattuso che freme per poter allenare quelli che saranno gli effettivi della sua squadra"