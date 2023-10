Gazzetta - I problemi del Napoli non sono spariti: ieri ha vinto per le individualità e non per la manovra. Con il Milan sarà un test vero

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea che la vittoria del Napoli sia frutto più dei demeriti difensivi del Verona che ha regalato due gol su tre alla squadra di Rudi Garcia.

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"Non si può, però, pensare che i problemi siano improvvisamente svaniti. Il Verona, la cui ultima rete utile per il risultato risale al 26 agosto, ci ha messo sicuramente molto impegno ma si è consegnato regalando tre gol su tre. Insomma, è giusto che Garcia sia soddisfatto ma ieri il Napoli ha vinto più per le qualità individuali che per la manovra complessiva. E domenica prossima contro il Milan servirà un altro step in avanti, considerando che i campioni d’Italia hanno perso contro Lazio e Fiorentina, le uniche avversarie di livello affrontate finora".