Gazzetta - I due principali motivi che hanno spinto ADL a fare dietrofront su Perez

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive che sono stati principalmente due i motivi che hanno spinto Aurelio De Laurentiis a bloccare l'affare Nehuen Perez con l'Udinese. il Napoli aveva raggiunto l'accordo economico con i friulani poi c'è stato il clamoroso dietrofront.

Nehuen Perez Napoli

Per la Gazzetta dello Sport, il primo motivo del no di De Laurentiis all'acquisto di Nehuen Perez è per motivi di lista. L'arrivo dell'argentino avrebbe dovuto comportare l'uscita forzata di Ostigard in quanto non c'era spazio per un altro slot. Oppure, in alternativa, bisognava dare via Lindstrom ma il club non se l'è sentita di dare via un investimento da 30 milioni si legge sul quotidiano.

L'altro motivo è che Ostigard non ha mai preso in considerazione l'approdo all'Udinese. Il Napoli non ha mai preso in considerazione il prestito, ma solo una cessione definitiva utile ad ammortizzare la spesa da fare poi per Perez.