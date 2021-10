Gazzetta - Ha ragione Spalletti a non volerlo chiamare turnover: ha ragione, questo Napoli è competitivo

Napoli calcio - Napoli-Legia 3-0, ha avuto ragione Spalletti cambiando 7 giocatori. E' questo il pensiero dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla gara di ieri sera allo stadio Maradona.

"Non chiamatelo turnover, un termine che non piace a Spalletti, ma di fatto il Napoli è un’altra squadra rispetto a quella vista domenica infilare l’ottava vittoria consecutiva in campionato contro il Torino. Sono cambiati sette undicesimi. Il tecnico però ha ragione nel sostenere che quello azzurro è un gruppo compatto e competitivo, perché nonostante gli avvicendamenti la squadra propone sempre un calcio piacevole, bello e sostenibile".