Gazzetta - Gol dalla panchina, Petagna nella top 3 dei migliori subentrati in Serie A: il dato

Notizie calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa i complimenti ad Andrea Petagna per il rendimento che sta avendo in questa stagione. Anche lui è una scommessa vinta da Spalletti che l'ha trattenuto a Napoli dopo che lo stesso calciatore era in procinto di trasferirsi alla Sampdoria nell'ultimo giorno del mercato estivo.

"Ma le statistiche in evidenza di Andrea non si fermano qui. Dei suoi sette gol in A con il Napoli nelle ultime due stagioni ben 5 sono arrivati da subentrato, partendo dalla panchina. Solo Muriel (7) e Scamacca (6) hanno fatto meglio. E questo sottolinea il carattere e la concentrazione che il Bulldozer sa tenere sempre altissima. E al di là del gol più tardivo, gli altri due in questa A hanno dato ben 4 punti (contro Genoa e Samp): non male per un attore non protagonista".