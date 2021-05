Gazzetta - Gli errori di Fabbri pesano sul pari del Napoli, ma gli azzurri devono fare mea culpa su come hanno gestito la gara

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha commentato il pareggio interno del Napoli contro il Cagliari. Gli azzurri ora sono scivolati al quinto posto.

Fabbri

NAPOLI-CAGLIARI: IL COMMENTO DI GAZZETTA

La rosea scrive: "Il Napoli scivola al quinto posto perché non riesce a chiudere una gara in controllo per buona parte. Contro questo Cagliari in gran forma, occorre far gol e blindare il risultato, invece gli azzurri - per proprie colpe e non solo - non riescono a raddoppiare e i sardi con un gran finale conquistano un meritato pari, che per la prima volta consente alla squadra di Leonardo Semplici di uscire dalla zona retrocessione. E se i rossoblù meritano, sulla sfida rimangono gli errori dell’arbitro Fabbri che - oltre a non punire sempre il gioco duro - annulla il 2-0 a Osimhen per una presunta spinta su Godin, già fuori tempo e sbilanciato di suo sull’intervento. Quel giudizio pesa parecchio, visto che il club di De Laurentiis si gioca un posto in Champions e le differenze economiche sono sostanziali. Comunque sia la squadra deve fare mea culpa su come ha gestito la gara e ritrovare forza e concentrazione visto che comunque resta padrone del proprio destino".