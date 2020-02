Gazzetta - Giulini furioso negli spogliatoi dopo la sconfitta con il Napoli: c'è un gesto che la dice lunga

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul Cagliari: "Tommaso Giulini, il presidente del Cagliari, è uscito silenzioso dagli spogliatoi e ha tirato dritto. Neppure un saluto e questo dice tutto. Ma a fine partita è sceso furioso negli spogliatoi del Cagliari. Perché chi ha costruito questo Cagliari è lui e, dopo aver cullato ben altri sogni, ora assiste all’involuzione di una squadra impotente che da dieci partite non vince e in queste gare ne ha perse sei. Rolando Maran non sembra per ora in discussione (l’allenatore ha un contratto fino al 2022), ma la situazione si è fatta comunque pesante"