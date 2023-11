Gazzetta - Gesto di distensione tra De Laurentiis e Osimhen

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su De Laurentiis e Victor Osimhen:

"Il discorso sul rinnovo dell’attuale accordo - in scadenza nel giugno 2025 - è sempre sullo sfondo, ma Osimhen non ha mai condizionato il proprio rendimento a queste discussioni. Il permesso concessogli dal presidente De Laurentiis, per restare a casa due settimane, è stato un gesto di distensione, dopo le gravi incomprensioni sui famosi video offensivi postati dal club su Tik-tok e anche le successive dichiarazioni (poi minimizzate) del patron sulla presunta “stretta di mano” poi rimangiata del giocatore".