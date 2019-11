Gazzetta - Genk snodo mercato e stagionale per il Napoli: non bisogna bucare la qualificazione agli ottavi

Ultime Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul momento attuale del Napoli:

"Genk diventa come il dubbio amletico del Napoli: essere o non essere. A meno di una clamorosa vittoria ad Anfield, contro il piccolo club belga la squadra di Ancelotti dovrà garantirsi il passaggio agli ottavi di Champions, che tanto significa per il prestigio e anche per le casse del club di De Laurentiis. E non sarà una passeggiata, vista la brutta versione degli azzurri in Belgio, dove Milik e soci non riuscirono a realizzare nemmeno un golletto a una squadra che ne ha subiti 12 nelle altre tre gare e che vanta solo quel pareggio nella classifica del gruppo E".