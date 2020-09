Gazzetta - Gattuso sta provando ogni attaccante sia nel tridente, sia nel possibile 4-2-3-1!

Notizie Calcio Napoli - Moltiplicare le vie del gol, per far crescere il Napoli e puntare a un campionato di vertice. È uno degli obiettivi principali del club e del tecnico Gattuso, come racconta la Gazzetta dello Sport:

“Ha fortemente voluto l’acquisto di Osimhen per avere un tipo di attaccante diverso, come caratteristiche, da quelli che aveva già a disposizione. E in questa settimana di vigilia del campionato in allenamento, con tutti a disposizione dopo la parentesi delle nazionali, l’allenatore sta provando ogni attaccante sia nel tridente, sia nel possibile 4-2-3-1, ancora però troppo poco testato per poter pensare di vararlo in campionato, almeno a inizio partita”