Gazzetta - Gattuso sino a giugno, De Laurentiis guarda a Italiano! Nel mirino del presidente un altro paio di nomi

Ultime notizie Napoli - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis mercoledì è sceso negli spogliatoi a Bergamo per salutare la squadra. Ma la freddezza dell’ambiente, come racconta la Gazzetta dello Sport, si tagliava a fette.

"Al di là di nomi altisonanti fatti trapelare, la realtà racconta che De Laurentiis spera di arrivare in fondo alla stagione per poi puntare su un giovane per il futuro: De Zerbi, Italiano o Juric, in rigoroso ordine alfabetico. Ma adesso ci sarebbe da salvare il salvabile. Provando a unire le forze e chiudere meglio che si può questa pazza stagione"