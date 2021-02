Gazzetta - Gattuso-Napoli? Divorzio già deciso! De Laurentiis si aspettava di più, ma il feeling con il tecnico...

Ultime notizie Napoli - Il campionato di Roma e Napoli non può dirsi fallimentare, ma non è detto che le due società confermino i loro allenatori. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Fonseca è difficile che rimanga, quanto a Gattuso il divorzio è già deciso. De Laurentiis si aspettava di più, ma il feeling con il tecnico si è logorato prima nella estenuante discussione per il contratto per poi trasformarsi in un conflitto silente dopo le critiche pubbliche del tecnico. Friedkin ha un rapporto meno emotivo con Fonseca, ma sta investendo cifre importanti e ha l’ambizione di competere ad alto livello. Che sia rimasto colpito dal curriculum di Allegri non è un mistero"