Gazzetta - Gattuso-Napoli, a breve ci sarà il rinnovo: il tecnico indica quattro incedibili. Presa una decisione su Koulibaly

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive di un rinnovo praticamente solo da sottoscrivere per Rino Gattuso con il Napoli. Il presidente è rimasto molto soddisfatto dell'approccio di Rino con la realtà partenopea: "Ma a breve è previsto anche il rinnovo di Gattuso che, con garbo, ha sussurrato le pedine imprescindibili per ...la Champions: Ruiz, Zielinski, in mediana, Insigne e Mertens avanti, mentre in difesa potrebbe chiudere un occhio se per Koulibaly ci fosse un affarone"