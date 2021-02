Gazzetta - Gattuso riabbraccia Koulibaly: il difensore sarà subito titolare a Bergamo

Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Kalidou Koulibaly domani dovrebbe essere titolare contro l'Atalanta: "Che il senegalese sia uno dei leader dello spogliatoio non lo scopriamo certo oggi. E quanto sia importante la sua presenza in campo lo ha lasciato intendere anche il tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini che, discutendo con alcuni addetti ai lavori, ha sottolineato come l’assenza di Koulibaly nella semifinale di ritorno di Coppa Italia abbia reso meno complicato la qualificazione alla sua Atalanta. Ecco dunque che domani al Gewiss Stadium Kalidou potrà riprendersi il suo posto al centro della difesa, per provare ad arginare il fortissimo attacco dei nerazzurri".

Per il quotidiano c'è anche grande ottimismo per i rientri di Politano e Demme tra i convocati.