Gazzetta - Gattuso intensifica gli allenamenti, qualche azzurro sta accusando affaticamenti muscolari

E’ un duro l'allenatore del Napoli Rino Gattuso: s’è rimboccato le maniche è ha cominciato a lavorare intensamente. Da Ancelotti ha ereditato una squadra non al massimo dal punto di vista atletico, ci sono giocatori che fanno fatica a ritrovarsi come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"E’ il caso di Koulibaly, per esempio, che dall’inizio della stagione non riesce a garantire un rendimento importante. Ma il calo ha riguardato, finora, buona parte dei big, a cominciare da Fabian Ruiz e Allan per finire a Insigne e Callejon. E il nuovo allenatore è partito proprio dalla questione fisica, intensificando gli allenamenti anche se qualcuno sta accusando affaticamenti muscolari. La pausa natalizia gli servirà proprio per cercare di ridare alla squadra vigore fisico e brillantezza"