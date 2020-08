Gazzetta - Gattuso ha varato la gabbia Messi: cinque azzurri pronti a bloccare l'asso argentino

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "In primo piano c'è la marcatura di Messi, che potrebbe orientare anche l'andamento della gara. Negli ultimi tempi, Setien ha modificato pure il modulo, passando al 4-3-1-2 per consentire al fuoriclasse argentino di arretrare il proprio raggio d'azione e, magari, di usufruire di maggiori spazi. In prima battuta dovrebbe esserci Zielinski, con il sostegno di Demme. Dall'altra parte, troverà Fabian Ruiz, mentre se andrà ad attaccare gli spazi avrà di fronte la coppia Manolas-Koulibaly. L'atteggiamento iniziale sarà comunque prudente, il solo Mertens proverà a tenere impegnata la difesa catalana"