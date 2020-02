Gazzetta - Gattuso ha individuato in Demme il profilo giusto per dare equilibrio, ha approvato anche l'acquisto di Petagna

Per il momento è qualcosa in più di una semplice idea, ma già abbastanza per poter ipotizzare che Gattuso sarà l’allenatore della SSC Napoli anche per il prossimo anno. Qualche indizio c’è per sostenere questa previsione, secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"Il profilo per il rilancio potrebbe essere proprio quello dell’attuale tecnico. Gattuso ha partecipato, attivamente, alla sessione del mercato invernale, convincendo con alcune scelte. Una su tutte, quella di Demme, che lui ha individuato come il mediano in grado di poter dare equilibrio al suo gioco. Il tecnico ha approvato anche l’acquisto di Petagna. Gattuso ha saputo restituire vigore fisico alla squadra dopo tre settimane di allenamenti, ha adottato il 4-3-3 riportando Insigne nel suo ruolo naturale: da qui la rinascita del capitano e la sua fiducia nell’operato del tecnico"