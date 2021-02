Gazzetta - Gattuso dovrebbe ritornare al 4-3-3 domani sera: previsto turnover

Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive: "Per domani sera si dovrebbe ritornare al 4-3-3 anche se è ipotizzabile una gara d'attesa, lasciando l'iniziativa all'Atalanta per poi colpirla, eventualmente, in contropiede. Qualcosa dovrebbe cambiare, tuttavia, rispetto a Genova. Il turnover è quasi imposto dall'avvicinarsi della sfida in programma con la Juve sabato sera. In porta dovrebbe essere confermato Ospina. A centrocampo potrebbe esserci Elmas, insieme con bakayoko e Demme, mentre in attacco ci sarà il ballottaggio tra Petagna e Osimhen"