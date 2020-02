Gazzetta - Gattuso ci ha messo oltre due mesi per trovare continuità: servirà a impaurire il Barcellona? I dubbi rimangono

Ultimissime Calcio Napoli - Il 14 dicembre Gattuso debuttò, perdendo, sulla panchina del Napoli. Risultato opposto ieri sera, vista la vittoria ottenuta sul campo del Brescia. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport descrive così la vittoria.

"Ha impiegato oltre due mesi, ma adesso sembra che il filo della continuità sia stato trovato: questa è la sesta vittoria nelle ultime sette uscite, coppa compresa; la quarta consecutiva in trasferta. Se questa spinta d’ottimismo servirà a impaurire il Barcellona, non si saprà fino a martedì e i dubbi rimangono. Sicuramente però riporta il Napoli in zona da Europa"