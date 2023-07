Gazzetta - Garcia studia due giovani da portare in prima squadra

Calcio Napoli - Rudi Garcia nell'ultima conferenza stampa ha dichiarato che punta a portare in pianta stabile in prima squadra qualche ragazzo della Primavera: "Come ho cercato sempre di fare nella mia carriera, vorrei che almeno uno di questi giovani che sono qui con noi possano avere un futuro in prima squadra. È giusto che loro puntino a questo, abbiamo questo stimolo. Al tempo stesso sarebbe un valore aggiunto per la società far crescere i propri ragazzi".

Rudi Garcia calciatori primavera del Napoli

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport: