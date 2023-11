Gazzetta - Garcia sta pensando ad un nuovo modulo contro la Salernitana

Calcio Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'allenatore Rudi Garcia starebbe pensando ad un 4-2-3-1 per il derby di domani a Salerno:

"La maggiore libertà di cui godono Politano e Kvaratskhelia nell’interpretazione delle gare sta inducendo diverse riflessioni nell’allenatore, che in vista della trasferta di Salerno valuta i tre elementi alle spalle di un attaccante. I compiti difensivi aumenterebbero sensibilmente, sarebbero maggiori però anche gli spazi da poter sfruttare nei movimenti e per puntare gli avversari. Dotati di ottimo dribbling nello stretto e facilità di calcio, le ali del Napoli si stanno rivelando la chiave di volta per sopperire all’assenza di Osimhen".