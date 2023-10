Gazzetta - Garcia resta a rischio ma non deve essere sabotato: per questo ADL parlerà con la squadra

Calcio Napoli - Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Rudi Garcia resta comunque a rischio esonero nonostante tutto. Il presidente De Laurentiis parlerà a breve anche a tutta la squadra. Sta aspettando che tutta la rosa sia al completo dopo i rientri dei calciatori impegnati con le loro rispettive nazionali.

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"Garcia è a rischio, ma non deve essere in alcun modo sabotato. L’affronto sarebbe insopportabile. Così, a pochi giorni dalla ripresa del campionato, all’alba di due cicli delicati di partite, il presidente parlerà nuovamente alla squadra, che oggi si ritrova al completo dopo la diaspora delle nazionali. Li aspetterà, come un genitore severo, già all’interno del centro sportivo, dove ormai ha trasferito i suoi uffici".