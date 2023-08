Gazzetta - Garcia non ha fatto drammi per Veiga: ecco su chi punterà forte quest'anno

Calciomercato Napoli - A quanto pare Rudi Garcia non ha fatto drammi per il mancato arrivo a Napoli di Gabri Veiga. Secondo quanto si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, l'allenatore francese intende plasmare Giacomo Raspadori in quella zona di campo dove sarebbe dovuto arriva il centrocampista del Celta Vigo ormai promesso sposo dell'Al Ahli.

Raspadori cambia ruolo nel Napoli

Ecco cosa si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport per quanto riguarda Raspadori: