Gazzetta - Furia Osimhen: ecco cosa ha fatto al fischio finale di Empoli

Calcio Napoli - Nervosismo a fior di pelle per Victor Osimhen al fischio finale della gara con l'Empoli. Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'attaccante avrebbe voluto reagire contro i tifosi che inveivano contro la squadra.

"Rabbia e nervosismo a fior di pelle. Come quello mostrato a fine partita da Victor Osimhen che non riesce a concepire che i tifosi del Napoli inveiscano contro la squadra. Quasi vorrebbe andare sotto la curva a discutere, ma il più esperto Juan Jesus lo ferma per evitare problemi. Mentre, a testa china, Insigne e Mertens applaudono per ringraziare i tifosi che non fanno sconti dopo l’ennesima figuraccia di queste ultime settimane".