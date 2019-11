Ultime Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea come ci sia ancora la frattura tra la dirigenza e la squadra. Questa distanza è aumentata dopo le ultime parole del vice presidente azzurro: "La frattura fra proprietà e squadra è profonda, come dimostrano le parole del vicepresidente Edoardo De Laurentiis («I giocatori sono dipendenti e devono avere rispetto. E più palle!»). E il campo può essere l’unica «via di fuga» per provare a parlare di calcio giocato".