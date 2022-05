Gazzetta - Fischi registrati per coprire contestazione ADL: un esempio di stadio virtuale

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha commentato l'idea del Napoli di coprire la contestazione degli ultrà al Maradona nei confronti di De Laurentiis con dei fischi virtuali provenienti dagli altoparlanti.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Curioso metodo adottato dal Napoli durante la partita di ieri col Genoa. Perché anche in una giornata di gioia per il saluto a Lorenzo Insigne, dalle curve non è mancata la contestazione nei confronti del presidente De Laurentiis. E per coprire i cori ecco che dagli altoparlanti dello stadio Maradona venivano diffusi tempestivamente dei fischi registrati per coprire i cori degli ultrà. Può diventare anche questo un esempio di stadio virtuale"