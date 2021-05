Gazzetta - Festa nello spogliatoio del Franchi per i calciatori del Napoli: gesto emblematico di Gattuso

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alla reazione negli spogliatoi da parte dei calciatori del Napoli e di Rino Gattuso che con la vittoria di Firenze è davvero ad un passo dal traguardo Champions League.

Gattuso

FIORENTINA-NAPOLI: LA GIOIA DELLO SPOGLIATOIO

Il quotidiano scrive: "Avrà anche ragione, De Laurentiis. Ma, ieri pomeriggio, negli spogliatoi del Franchi, la squadra ha festeggiato, così come aveva fatto in campo dopo le reti di Insigne e Zielinski (con deviazione). Rino Gattuso si è complimentato coi suoi giocatori, abbracciandoli uno per uno, senza mai perdere quel ghigno che, ormai, gli appartiene più di ogni altra espressione. Il sorriso è un optional sul volto dell’allenatore che è a un passo dal consegnare al club e alla città il ritorno nell’Europa dei grandi. Un’eredità importante, che il tecnico calabrese lascerà al suo successore, perché con l’ultima di serie A, si concluderà anche la sua esperienza napoletana".