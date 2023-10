Gazzetta - Fagioli patteggia la pena: rischia solo 10 mesi perchè ha collaborato con la Procura

Serie A - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport si va verso il patteggiamento per lo juventino Fagioli per quanto riguarda il caso scommesse. Il calciatore, con questo procedimento, verrà la sua pena ridotta del 50% ma non solo: potrebbe essere squalificato solo 10 mesi.

Scommesse Fagioli

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport: