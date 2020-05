Gazzetta - Fabian Ruiz e Zielinski, l'incedibilità fu dichiarata a febbraio dopo un colloquio ADL-Gattuso: il retroscena

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta un retroscena: "E così in febbraio, quando la squadra cominciò a giocare e far risultato con continuità, un pomeriggio Aurelio De Laurentiis piombò a Castel Volturno per impostare il futuro con l’allenatore e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Quel giorno, fra le altre cose, Gattuso chiese di non toccare Fabian Ruiz e Piotr Zielinski, per farli diventare le colonne portanti del Napoli della prossima stagione. Intendiamoci, non che lo spagnolo e il polacco finora abbiano dimostrato poco. Le qualità non si mettono in discussione. Solo che serve maggiore continuità, parola purtroppo sconosciuta alla squadra azzurra in questa bizzarra stagione, e qui la pandemia non c’entra. E così il presidente ha deciso di non ascoltare le sirene che arrivano dalla Spagna - Barcellona ma soprattutto Madrid - per il gioiello Fabian"