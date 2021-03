Gazzetta - Fabian Ruiz e Koulibaly vogliono fare nuove esperienze professionali: ecco quanto spera di incassare ADL dalle due cessioni

Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Koulibaly e Fabian Ruiz sono i due maggiori indiziati a lasciare il Napoli nella prossima stagione. Il presidente De Laurentiis, come si legge sul quotidiano, avrebbe già fissato la cifra da incassare: "Il presidente punterebbe a incassare dai 100 ai 110 milioni dalle cessioni del difensore senegalese e di Fabian Ruiz, che piace all’Atletico Madrid. Ipotesi che il club valuterà una volta avuta la certezza degli impegni europei per la prossima stagione. Ma sia il difensore sia il centrocampista, vogliono fare nuove esperienze".