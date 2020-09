Gazzetta esalta Osimhen: è un piacere vederlo in azione! Corre con una leggerezza unica, fisica e mentale

Ultime calcio Napoli – Nonostante i tredici assenti con le nazionali, Rino Gattuso continua a provare il 4-2-3-1 e il test è confortante fino a un certo punto. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

"Soprattutto è un piacere vedere in azione Victor Osimhen, per la voglia che ha sempre di puntare la porta, ma anche di pressare l’avversario e correre con una leggerezza unica, fisica e mentale. Tre gol diversi: da opportunista in area il primo, in contropiede il secondo, in controtempo il terzo. E l’allenatore culla e protegge il suo gioiello: «È un ragazzo in gamba, ma questi gol non contano. Può ancora crescere», dice Gattuso"