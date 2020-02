Gazzetta esalta Mertens: la battaglia di Cagliari l'ha vinta lui prendendosi la squadra sulle spalle

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport elogia Dries Mertens: "Dieci vuol dire stella. E ieri Dries Mertens è stata la stella del Napoli. Perché la battaglia di Cagliari l’ha vinta lui. Con una magia. Una giocata da campione. Vede Cagliari e poi segna. Perché il belga ai rossoblù ne ha segnati 10. E Rino Gattuso, che comincia a vedere qualcosa di suo in questa squadra, se lo coccola: «Peccato che abbia 33 annI (a maggio), ma la qualità non si discute. Dries abbina qualità e furbizia. Fa sembrare tutto facile, non mi sorprende affatto. Bisogna solo ringraziarlo per l’aiuto che ci sta dando». Mertens ha timbrato il sesto gol in campionato che si aggiunge ai 5 realizzati in Champions. Il Barcellona è avvisato. E’ arrivato a 120 gol con la maglia del Napoli, a uno solo dai 121 firmati da un certo Marek Hamsik. Nel campionato sono 90, come la paura. Che Mertens non ha mai. Anche ieri con assenze pesanti davanti (Milik) si è preso il Napoli sulle spalle e con Elmas l’ha condotto alla vittoria"