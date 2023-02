Calcio Napoli - "Una star come Messi e Neymar" scrive la Gazzetta dello Sport che esalta l'ultima perla di Khvicha Kvaratskhelia messa a segno ieri contro la Cremonese nella giornata del suo compleanno. Il georgiano è a livelli stratosferici come rendimenti in zona gol ed assist.

Come si legge su Gazzetta, il presidente De Laurentiis si gode le gesta di Kvaratskhelia: "De Laurentiis si gode la sua nuova stella, ultima intuizione geniale dello staff dirigenziale e tecnico del club".