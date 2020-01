Gazzetta esalta Insigne: "Torna Lorenzinho almeno per una sera! Il numero sul gol è roba che non si vedeva da tempo"

Siccome il calcio è fatto di emozioni, ecco splendere la stella di Insigne, tornato Lorenzinho almeno per una sera secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Il numero che dopo meno di 2’ si inventa il capitano del Napoli è roba che non si vedeva da tempo su queste zolle. Prende palla sulla trequarti, accelera, punta Luiz Felipe, finta di rientrare sul destro per il tiro invece con una finta mette a sedere il brasiliano, penetra sino all’area piccola in velocità e di destro mette la palla sul secondo palo anticipando l’uscita di Strakosha. È il primo gol stagionale di Insigne su azione nel suo stadio. Il Napoli passa in vantaggio, cosa che non era mai capitato a Rino Gattuso (l’eccezione col Perugia conferma la regola) da quando è sulla scottante panchina"