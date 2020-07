Gazzetta esalta Insigne: il genio del Napoli dalle misure ristrette che diventa gigantesco nel rendimento

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Insigne: "Il genio di Napoli, dalle misure ristrette, diventa gigantesco però nel rendimento. In 12 partite giocate nel post pandemia in 43 giorni, solo una volta Rino Gattuso non lo ha schierato titolare (a Bologna) per il resto Insigne le ha giocate quasi tutte per intero, mostrando capacità di recupero eccezionali. Stasera si pensava potesse essere per lui il momento di tirare il fiato invece Gattuso lo manda in campo perché dopo la Coppa Italia, vuole vincere anche in campionato con l’Inter, cosa che da allenatore finora non gli è mai riuscito".