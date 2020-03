Gazzetta esalta Gattuso: c'è tanto di suo in questa rinascita del Napoli! Ha saputo tirarsi dalla sua parte il gruppo infondendogli uno spirito da battaglia

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport elogia Rino Gattuso: "Non si ferma più, Rino Gattuso. Per la prima volta in questa stagione il Napoli ha vinto tre partite consecutive. L’esame tanto temuto dal tecnico, dunque, è stato superato. Magari, non a pieni voti (tanti gli errori commessi nella fase offensiva) pur non essendo mai stato messo in discussione il risultato. La sintesi della gara sta nei numeri: il Napoli ha avuto il 62% del possesso palla e ha tirato 16 volte versi Sirigu, di cui 10 nello specchio della porta. Da queste parti, il vento è cambiato. Non sarà bello questo Napoli, ma di sicuro è diventato concreto, vince di misura e stavolta i gol, sono arrivati da due difensori, Manolas e Di Lorenzo, che sono serviti a scalare posizioni anche se la classifica resta provvisoria. C’è tanto di Gattuso in questa rinascita napoletana. L’ha saputa costruire di settimana in settimana, tirandosi dalla sua parte il gruppo e infondendo nei giocatori uno spirito diverso, da battaglia"