Gazzetta esalta Fabián: "Mister 60 milioni, può reggere il confronto con Pogba o Milinkovic Savic!"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio al centrocampista spagnolo del Napoli Fabián, vi proponiamo uno stralcio dell'analisi del quotidiano:

"Mister 60 milioni, potrebbe essere la sua nuova «targa» ma per gli andamenti schizofrenici del mercato questa potrebbe essere addirittura una valutazione al ribasso, visto che parliamo di uno dei talenti emergenti più convincenti in Europa.

Un gigante a centrocampo che può reggere il confronto con Pogba o Milinkovic Savic, due cresciuti nel nostro campionato. E poi se si fa sotto il Real Madrid, significa che parliamo di un giocatore eccellente, pronto a un ulteriore salto di qualità.

Insomma una stella di prima grandezza che il Napoli può godersi dopo questo Europeo Under 21, in cui è stato il protagonista assoluto, mostrando personalità e qualità in mezzo al campo davvero eccellenti. E dire che quando era arrivato al Napoli, le sue ottime referenze parlavano di una mezzala tecnica, dotata di buon tiro"