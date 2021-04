Gazzetta esalta Demme: ha convinto il Napoli a non riscattare Bakayoko! Con lui anche Fabian diventa un altro giocatore

NAPOLI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea l'importanza di Demme nel centrocampo azzurro:

"La sua presenza permette a Fabian Ruiz di osare di più negli ultimi 20 metri, cosa che non gli è riuscita quando al suo fianco ha avuto Bakayoko. Il francese è stato scelto direttamente dall’allenatore, ma l’ex Chelsea non sempre è riuscito a soddisfare le esigenze del tecnico e della squadra. Al suo posto è stato provato anche Zielinski, ma ben presto Gattuso s’è accorto che il polacco ha più attitudini da mezza punta che non da mediano. Da qui la decisone di inserire Demme in pianta stabile e il centrocampo ha trovato quell’equilibrio che non aveva mai avuto. Una decisione che comporterà la rinuncia al riscatto di Bakayoko, che è in prestito dal Chelsea e che a fine stagione ritornerà in Premier".