Gazzetta esalta Conte: ha rigenerato la vecchia guardia del Napoli che sembrava al capolinea

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport elogia l'operato di Antonio Conte il quale è riusacito, dopo un avvio choc contro il verona, a riportare il Napoli nelle primissime posizioni di classifica:

"Tra le ovvietà che alcuni critici non hanno colto dopo Cagliari-Napoli 0-4, una spicca più di altre: 8 giocatori su 11 della formazione di partenza degli azzurri c’erano anche nella disastrosa scorsa stagione. Tre i nuovi: Buongiorno, Spinazzola e Lukaku, non pochi e di qualità, però negli 8 reduci si annida il vero merito di Conte, l’aver rigenerato un blocco squadra che nel post scudetto sembrava arrivato al capolinea. Napoli vota Antonio, l’allenatore ossessionato dalla vittoria e terrorizzato dalla sconfitta. Conte ha superato il trauma dell’esordio shock a Verona nella prima giornata, ko per 3-0, e ha riportato il Napoli in alto".