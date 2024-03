Gazzetta - Emergenza centrocampo per il Torino: scelte obbligate al Maradona

Sarà un Torino in piena emeregnza a Napoli si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Il reparto più in crisi sarà quello di centrocampo per il tecnico Ivan Juric allo stadio Maradona:

"Emergenza in mezzo: il Toro di Napoli dovrà fare a meno di Ilic, Ricci e Tameze. E così al centro dell’emergenza si caleranno Linetty e Gineitis. Una coppia che Juric aveva schierato già a Lecce, però col supporto di Ricci, oscillante in quel match vittorioso (1-0, guizzo di Buongiorno) fra la trequarti e la mediana. Al Maradona venerdì i compiti del trequartista verranno affidati a Nikola Vlasic, specialista del ruolo, e quindi Karol e Gvidas dovranno farsi buona compagnia là dove nasce il gioco ma pure dove il gioco (altrui) dev’essere spezzato. La cosiddetta zona nevralgica".