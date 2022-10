Toglie un titolare e ne mette un altro, così è! Gazzetta elogia una cosa detta da Spalletti

Ieri il Napoli, forse per non correre rischi, ha provato a inchiodare rapidamente la Cremonese e Rrahmani, in proiezione offensiva, ha colpito la traversa dopo meno di due minuti. La Gazzetta dello Sport si focalizza su Luciano Spalletti.

La cosa giusta detta da Spalletti

"Dopo aver rischiato lo svantaggio con una conclusione di Zanimacchia, il Napoli ha trovato la rete su rigore. La è sembrata già risolta. Sensazione sbagliata, perché la Cremonese è stata brava a non perdere le distanze, a concedere il giusto e a credere nel pareggio. Spalletti ha cambiato tre uomini (Mario Rui, Ndombele e Politano al posto di Olivera, Zielinski e Lozano) rispetto alla trionfale trasferta di Amsterdam: tolgo un titolare e ne metto un altro, ama dire lui. E così in effetti è"

